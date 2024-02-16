В орловском павильоне на ВДНХ прошел день бокса

Мастер-класс для всех желающих провел Эдуард Трояновский.
Фото: пресс-служба администрации Орла
14 февраля в павильоне Орловской области на ВДНХ состоялся День бокса. На встречу с гостями выставки пришел чемпион мира, Европы и Азии по боксу, наш земляк Эдуард Трояновский.
Он рассказал о секретах своего успеха в большом спорте, о том, как добился высоких результатов. Приятным бонусом стала автограф- и фотосессия.
- Очень рад принять участие в таком масштабном проекте на ВДНХ. Пообщался со всеми желающими, рассказал про свой нелегкий путь профессионального спортсмена, познакомил участников выставки с нашей замечательной областью и рассказал про главные символы нашего региона, - поделился эмоциями орловский боксер.