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16:30, 15 февраля 2024 года Орловщина доставила гуманитарный груз танкистам Бойцы получили стройматериалы.



Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева

Орловские танкисты получили большой гуманитарный груз с строительными материалами. Бойцам доставили три куба досок, 30 листов OSB-плит, пленку, печи-буржуйки, утеплитель, лопатки, топоры, перчатки.



Как сообщили в пресс-службе областного правительства, груз собирала дорожная служба Орловской области. Она уже неоднократно помогала бойцам.



Так как ситуация на фронте меняется часто, танкистам из-под Кременной нужно оперативно менять место дислокации. Сегодня бойцы в ДНР, а переезд всегда требует большого количества стройматериалов для строительства укреплений, обустройства солдатского быта.





Сергей Силаев



