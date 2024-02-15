Орловщина доставила гуманитарный груз танкистам

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16:30, 15 февраля 2024 года
Орловщина доставила гуманитарный груз танкистамБойцы получили стройматериалы.
Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева
Орловские танкисты получили большой гуманитарный груз с строительными материалами. Бойцам доставили три куба досок, 30 листов OSB-плит, пленку, печи-буржуйки, утеплитель, лопатки, топоры, перчатки.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, груз собирала дорожная служба Орловской области. Она уже неоднократно помогала бойцам.
Так как ситуация на фронте меняется часто, танкистам из-под Кременной нужно оперативно менять место дислокации. Сегодня бойцы в ДНР, а переезд всегда требует большого количества стройматериалов для строительства укреплений, обустройства солдатского быта.
Сергей Силаев