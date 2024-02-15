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15:30, 15 февраля 2024 года В Орле здания роддома на 2-й Посадской передадут под лаборатории и врачебные отделения Подробности рассказали в региональном департаменте здравоохранения.





Здания бывшего роддома на 2-й Посадской в Орле перейдут в управление поликлиники №3. Об этом ранее рассказывал губернатор Андрей Клычков.



Речь идет о двух зданиях, расположенных по четной стороне улицы Карачевской. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, в двухэтажном здании заработает лабораторная служба. В трехэтажное из основного здания поликлиники переедут отделение медицинской реабилитации, центр амбулаторной хирургической помощи, отделение эндоскопии, а также дневной стационар.



В основном здании поликлиники №3 сосредоточат амбулаторный прием специалистов и отделение профилактики.





Артем Ежаков



