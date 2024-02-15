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14:45, 15 февраля 2024 года Орловские онкологи дают надежду юным пациентам 15 февраля - международный день детей, больных раком.







В нашем регионе лечением детей занимаются в отделении онкологии и гематологии НКМЦ имени Круглой. Ежегодно страшный диагноз устанавливают 15-20 маленьким пациентам области.



Опухоль почки у маленькой Ксюши обнаружили в Курске. За ее хрупкими плечами уже операция в Москве и сейчас курс химотерапии в Орле. О медиках орловского отделения мама девочки говорит уверенно - профессионалы. Люди на своем месте.



- Врачи в Орле очень отзывчивые, приветливые, всегда рады нас видеть, всегда в хорошем настрении, всегда поддержат ребенка, - рассказала жительница Курска Ольга Реутова.



Детский рак, к счастью, встречается не часто, поэтому врачи орловского онкологического отделения успевают лечить не только местных ребят, но и пациентов из соседних регионов и даже гостей из других стран. Чаще - это ранние стадии болезни. Лечению поддаются и тяжелые случаи заболевания.



За восемь лет через орловское отделение детской онкологии прошло 175 юных пациентов, больных раком. 145 из них уже полностью излечились.





Елена Литинская



