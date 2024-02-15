четверг 15.02.2024 17:03:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

14:45, 15 февраля 2024 года

Орловские онкологи дают надежду юным пациентам

15 февраля - международный день детей, больных раком.



В нашем регионе лечением детей занимаются в отделении онкологии и гематологии НКМЦ имени Круглой. Ежегодно страшный диагноз устанавливают 15-20 маленьким пациентам области.

Опухоль почки у маленькой Ксюши обнаружили в Курске. За ее хрупкими плечами уже операция в Москве и сейчас курс химотерапии в Орле. О медиках орловского отделения мама девочки говорит уверенно - профессионалы. Люди на своем месте.

- Врачи в Орле очень отзывчивые, приветливые, всегда рады нас видеть, всегда в хорошем настрении, всегда поддержат ребенка, - рассказала жительница Курска Ольга Реутова.

Детский рак, к счастью, встречается не часто, поэтому врачи орловского онкологического отделения успевают лечить не только местных ребят, но и пациентов из соседних регионов и даже гостей из других стран. Чаще - это ранние стадии болезни. Лечению поддаются и тяжелые случаи заболевания.

За восемь лет через орловское отделение детской онкологии прошло 175 юных пациентов, больных раком. 145 из них уже полностью излечились.


Елена Литинская
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.