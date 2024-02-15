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14:30, 15 февраля 2024 года

В Орле прошел митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов

Акция состоялась у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов.

Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле прошла патриотическая акция, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов. В мероприятии поучаствовали руководитель администрации губернатора и правительства региона Александр Шалимов, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, представители вооруженных сил, правоохранители, ветераны боевых действий и жители города.

Александр Шалимов подчеркнул, что орловцы в 35-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана собрались, чтобы почтить память земляков, выполнивших свой долг. Слова благодарности прозвучали и в адрес ныне живующих ветеранов Афганской войны, а также матерям и вдовам героев, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Наши воины с честью несли высокое звание советского солдата и офицера, помогали афганскому народу, мужественно и самоотверженно сражались с жестоким врагом. Память о вашем боевом братстве, отваге и героизме – священна. Примите сердечную благодарность за беззаветную службу Родине, за ваш огромный вклад в защиту национальных интересов великой Советской державы. Ваш опыт и традиции достойно переняли новые поколения – среди них участники специальной военной операции, - сказал Александр Шалимов.

Перед участниками митинга также выступили ветераны боевых действий Игорь Цуканов и Александр Ветров. Собравшиеся почтили героев минутой молчания.


Сергей Силаев
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