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15:00, 15 февраля 2024 года Гололед в Орловской области должен скоро разрушиться Прогноз дали в региональном гидрометцентре.





Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды до конца текущей недели включительно. Сообщается, что гололед должен скоро разрушиться. Местами пройдут осадки в виде снега. Местами остается угроза образования гололедицы на дорогах.



16 февраля в регионе ожидается облачность, небольшой, ночью местами умеренный снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью: от трех до восьми градусов мороза, днем от минус одного до минус шести.



17 февраля пройдет преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров покажут от четырех до девяти градусов мороза, днем от нуля градусов до минус пяти.



18 февраля ночью ожидаются небольшие, днем умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха ночью: от одного до шести градусов мороза, днем от минус двух до плюс трех градусов.





Артем Ежаков



