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14:00, 15 февраля 2024 года
ВСУ нанесли ракетный удар по БелгородуПо предварительным данным, погибли пять человек.
Фото: тг-канал "Настоящий Гладков"
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде, по предварительным данным, погибли пять человек, включая ребенка. Еще 13 взрослых и пять детей получили ранения.
В Белгороде повреждены семь частных и пять многоквартирных домов, пять автомобилей, один магазин, а также территория одного из промышленных предприятий.
"Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается", – сообщил Гладков.
По данным Минобороны, при атаке использовалась РСЗО RM-70 "Вампир". Над территорией Белгородской области силами ПВО сбиты 14 ракет.