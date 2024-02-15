Главная » Новости



14:00, 15 февраля 2024 года ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду По предварительным данным, погибли пять человек.



Фото: тг-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде, по предварительным данным, погибли пять человек, включая ребенка. Еще 13 взрослых и пять детей получили ранения.

"Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается", – сообщил Гладков. В Белгороде повреждены семь частных и пять многоквартирных домов, пять автомобилей, один магазин, а также территория одного из промышленных предприятий.



По данным Минобороны, при атаке использовалась РСЗО RM-70 "Вампир". Над территорией Белгородской области силами ПВО сбиты 14 ракет.





