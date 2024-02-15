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13:15, 15 февраля 2024 года "Музыка добрых сердец" прозвучит в 2024 году в Орле Дату благотворительного концерта перенесли.







Первый концерт под названием "Музыка добрых сердец" прошел 12 лет назад. Концерт был посвящен детям, борющимся с онкологией. Все собранные средства, перевели на счет одного из малышей.



Сегодня это одно из главных благотворительных событий года. Участвовать в нем приезжают творческие коллективы из самых разных регионов. Зрительный зал всегда полон. В 2024 году дату перенесли на 15 мая. Об этом и не только организатор фестиваля, руководитель областной благотворительной организации "Радость моя" Наталья Куприянова рассказала корреспонденту "Вести-Орел" Марии Семак.





Мария Семак



