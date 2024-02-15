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12:30, 15 февраля 2024 года На борьбу с гололедицей в Орловской области вышли более 400 единиц спецтехники Работа идет в круглосуточном режиме.



Фото: портал Орловской области

На Орловщине продолжают устранять последствия непогоды, которая доставила массу проблем работникам коммунальных служб. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с последствиями стихии в регионе борются более 400 единиц различной спецтехники. Пескосоляной смесью обрабатывают дороги регионального и межмуниципального значения.





На улицы Орла в ночь с 14 на 15 февраля вышла 51 единица техники. На посыпку городских дорог израсходовано более 720 тонн соли и песка. Работы ведутся в усиленном режиме.





Вести-Орёл



