В Орле погиб мужчина при пожаре на Рощинской

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10:42, 15 февраля 2024 года
В Орле погиб мужчина при пожаре на РощинскойПредположительно, огонь пылал из-за непотушенной сигареты.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
В Орле ночью 15 февраля загорелась квартира в многоквартирном доме на улице Рощинской. Когда пожарные приехали на место, дым охватил квартиру и пространство между четвертым и пятым этажами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в квартире обнаружили погибшего мужчину. Ему было 63 года. Из соседних квартир спасли два человека.
Предположительная причина пожара – нарушение правил безопасности при курении.
Сергей Силаев
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