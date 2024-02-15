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10:42, 15 февраля 2024 года В Орле погиб мужчина при пожаре на Рощинской Предположительно, огонь пылал из-за непотушенной сигареты.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле ночью 15 февраля загорелась квартира в многоквартирном доме на улице Рощинской. Когда пожарные приехали на место, дым охватил квартиру и пространство между четвертым и пятым этажами.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в квартире обнаружили погибшего мужчину. Ему было 63 года. Из соседних квартир спасли два человека.



Предположительная причина пожара – нарушение правил безопасности при курении.





Сергей Силаев



