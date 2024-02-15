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10:30, 15 февраля 2024 года В Орловской области за сутки сгорели два "Фольксвагена" ЧП произошли в Мценском и Хотынецком районах.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Рано утром 14 февраля в деревне Глазуново Мценского района загорелся автомобиль "Фольксваген Пассат". На месте работали пожарные, которые ликвидировали возгорание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, пострадавших нет.



А позже днем поступило сообщение о возгорании автомобиля "Фольксваген Пассат" в поселке Хотынец. К прибытию пожарных легковушка горела по всей площади, существовала угроза распространения огня на гараж. На месте работали сотрудники 35-й пожарно-спасательной части Хотынецкого района. В результате автомобиль выгорел полностью. Пожарные не дали распространиться пламени на соседние строения. Пострадавших нет.





Вести-Орёл



