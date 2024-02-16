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7:30, 16 февраля 2024 года

Врачи орловского онкодиспансера приехали в Кромскую ЦРБ

Выездной прием провели онкогинеколог Анна Чуканова и онкоуролог Дмитрий Тимошенко.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Специалисты орловского онкодиспансера отправились в Кромскую районную больницу. Прием провели онкогинеколог и онкоуролог.

Врачей выбрали неслучайно. Рак предстательной железы занимает первое место среди злокачественных образований у мужчин. А онкогинекологические заболевания у женщин находятся на втором месте после рака молочной железы.


Как отмечают в областном департаменте здравоохранения, на прием к медикам записались более 40 человек. Это те, кто уже стоят на учете в районной поликлинике или нуждаются в дополнительной консультации по тактике лечения. У пришедших пациенток дополнительно взяли анализ на онкоцитологию. А трое мужчин получили направления на лечение в онкодиспансер.

Выезд организовали в рамках сотрудничества онкодиспансера с благотворительным фондом "Содействие". В прошлом году выездные консультации врачей состоялись в Верховском и Малоархангельском районах.


Сергей Мерцалов
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