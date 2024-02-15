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12:00, 15 февраля 2024 года В Орле мужчину осудили за попытку сбыта 200 свертков с наркотиком Сорвано распространение свыше 80 граммов наркотиков.





Железнодорожный районный суд города Орла приговорил местного жителя к шести годам колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков в крупном размере, сообщили в прокуратуре.



Мужчина должен был оборудовать в регионе тайники с наркотиком, но попался оперативникам. При задержании у орловца изъято 200 свертков с наркотиком. Сбыть он пытался наркотик общей массой 85,23 грамма.



Установлено, что осужденный действовал в составе группы лиц. Уголовное преследование в отношении выделено в отдельное производство.





Артем Ежаков



