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18:54, 14 февраля 2024 года 15 февраля в Орловской области ожидается сильный гололед Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.





Орловский гидрометцентр опубликовал предупреждение об опасном явлении. По данным синоптиков, начиная с девяти вечера 14 февраля и в течение местами на территории региона ожидается сильный гололед. Напомним, что эта проблема преследует Орловщину с 12 февраля. В травмпунктах выросло число пациентов.



Напомним, что в гололед рекомендуется надевать обувь на низком каблуке с рельефной подошвой из пористого материала. Не нужно ходить рядом со зданиями и деревьями, с которых может упасть сосулька или наледь. Людям с тростью нужно надеть на нее резиновый колпачок или вовсе взять лыжную палку с хорошо заточенным металлическим наконечником.



Особую осторожность нужно соблюдать при переходе дороги. Во время надо смотреть под ноги и стараться обходить лужи, склоны, лестницы. Если скользкое место невозможно обойти, то преодолеть его можно небольшими шажками на слегка согнутых ногах, наступать нужно на всю подошву.





Артем Ежаков



