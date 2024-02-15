Главная » Новости



19:30, 14 февраля 2024 года Главбух центра соцобслуживания попал под следствие за трудоустройство дочери Следствие считает, что родственница подозреваемой только числилась в штате, но получала зарплату.





СУ СК России по Орловской области на основании материалов управлений ФСБ и МВД по региону возбудил уголовное дело в отношении главного бухгалтера Центра социального обслуживания населения Дмитровского района. Ей вменяют мошенничество.



По версии следствия, в 2019-м году главбух устроила свою дочь в центр соцобслуживания на должность инженера-электронщика. Девушка свои обязанности не выполняла и фактически не приходила на работу, а ее мать вносила в отчеты ложные сведения об отработанном времени. На их основании «инженеру» незаконно начислялась зарплата. Общий ущерб превысил миллион рублей.





Артем Ежаков



