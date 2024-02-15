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21:00, 14 февраля 2024 года

У орловцев теряет популярность празднование Дня святого Валентина

В русском календаре есть аналогичный праздник – День семьи, любви и верности.


Во многих странах мира 14 февраля отмечается День святого Валентина. В последнее время все больше россиян считают, что это торжество себя изжило, ведь в календаре есть День семьи, любви и верности, который отмечается в стране 8 июля.

Директор Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши Елена Овчинникова считает, что праздник 14 февраля – это насаждение на русскую традицию искусственно принесенного праздника.

Точной даты, когда появился День святого Валентина, нет. В его основу легло несколько версий. Первое упоминание относится к XIV веку. Английский поэт Джеффри Чосер в своей поэме "Птичий парламент" написал, что именно 14 февраля птицы выбирают себе пару. В других источниках в этот день священник Валентин принял мученическую смерть за помощь влюбленным.

Отказаться от празднования дня Валентина предложил и патриах Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, праздник пропагандирует "Отношения, не имеющие ничего общего с настоящей любовью".


Юлия Опанасюк
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