Главная » Новости



21:00, 14 февраля 2024 года У орловцев теряет популярность празднование Дня святого Валентина В русском календаре есть аналогичный праздник – День семьи, любви и верности.





Во многих странах мира 14 февраля отмечается День святого Валентина. В последнее время все больше россиян считают, что это торжество себя изжило, ведь в календаре есть День семьи, любви и верности, который отмечается в стране 8 июля.



Директор Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши Елена Овчинникова считает, что праздник 14 февраля – это насаждение на русскую традицию искусственно принесенного праздника.



Точной даты, когда появился День святого Валентина, нет. В его основу легло несколько версий. Первое упоминание относится к XIV веку. Английский поэт Джеффри Чосер в своей поэме "Птичий парламент" написал, что именно 14 февраля птицы выбирают себе пару. В других источниках в этот день священник Валентин принял мученическую смерть за помощь влюбленным.



Отказаться от празднования дня Валентина предложил и патриах Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, праздник пропагандирует "Отношения, не имеющие ничего общего с настоящей любовью".





Юлия Опанасюк



