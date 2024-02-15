четверг 15.02.2024 00:33:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

20:30, 14 февраля 2024 года

Предприятие из Орла поставляет продукцию для московского метрополитена

Также на нем выпускают изделия для трамвайных депо Санкт-Петербурга, Курска, Липецка и Воронежа.



В Орле есть небольшое производство, выпускающее продукцию для московского метрополитена, а также депо Санкт-Петербурга, Курска, Липецка и Воронежа. Работают на заводе 50 человек.

Чтобы сохранить контракты и не сорвать сроки поставок электрошкафов в столицу, на заводе экстренно попрощались с импортными деталями. Отечественные по качеству не уступают зарубежным аналогам, а где-то даже превосходят. В итоге функционал готового изделия стал лучше немецкого аналога и в два раза дешевле.

Линейку продукции на заводе постоянно обновляют. Дорабатывают и разрабатывают все по требованию московского метрополитена. Одной из новых разработок является универсальная площадка для доступа машиниста в кабину поезда. Главное ее достоинство - изменение высоты рабочего уровня, что рассчитано под разные типы подвижного состава.

Готовят и стандартные площадки для обслуживания поездов. Таких в этом году должны сделать 360.

В планах в этом году у предприятия две новые разработки. Они сейчас проходят опытные испытания на производстве.


Анна Вайсергисер
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.