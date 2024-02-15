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20:30, 14 февраля 2024 года Предприятие из Орла поставляет продукцию для московского метрополитена Также на нем выпускают изделия для трамвайных депо Санкт-Петербурга, Курска, Липецка и Воронежа.







В Орле есть небольшое производство, выпускающее продукцию для московского метрополитена, а также депо Санкт-Петербурга, Курска, Липецка и Воронежа. Работают на заводе 50 человек.



Чтобы сохранить контракты и не сорвать сроки поставок электрошкафов в столицу, на заводе экстренно попрощались с импортными деталями. Отечественные по качеству не уступают зарубежным аналогам, а где-то даже превосходят. В итоге функционал готового изделия стал лучше немецкого аналога и в два раза дешевле.



Линейку продукции на заводе постоянно обновляют. Дорабатывают и разрабатывают все по требованию московского метрополитена. Одной из новых разработок является универсальная площадка для доступа машиниста в кабину поезда. Главное ее достоинство - изменение высоты рабочего уровня, что рассчитано под разные типы подвижного состава.



Готовят и стандартные площадки для обслуживания поездов. Таких в этом году должны сделать 360.



В планах в этом году у предприятия две новые разработки. Они сейчас проходят опытные испытания на производстве.





Анна Вайсергисер



