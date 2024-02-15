Орловские хоккеисты дважды проиграли смолянам

Команда провела последний домашний тур регулярного чемпионата СХЛ.
Фото: соцсети ХК "ОрелГУ"
Хоккеисты Орловского государственного университета не смогли набрать очки в домашнем туре чемпионата Студенческой хоккейной лиги. В минувшие выходные наша команда принимала на своей площадке сборную Смоленского государственного университета спорта. Итог – поражение в двух матчах.
Первая встреча закончилась со счетом 2:4, вторая – 0:3.
До конца регулярного чемпионата хоккеистам ОГУ остается провести два выездных тура: в Калининграде и Казани.