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20:00, 14 февраля 2024 года

Орловский баскетболист сделал предложение своей девушке на "Матче Звезд"

Она сказала "Да".



Артем Васин приехал в Великий Новгород из Архангельска играть в баскетбол. Встретилась пара в студенческом общежитии. Помогла в этом соседка девушки по комнате.

Поворотной точкой в отношениях стал карантин – общежитие на время было закрыто. Вернувшись к занятиям, ребята поняли, что пора дать шанс друг другу. Артем переезжал в Орел ради карьеры в ассоциации студенческого баскетбола, Анна завершала учебу в Новгороде. Более года ребята поддерживали отношения на расстоянии, а потом девушка отправилась за любимым человеком в неизвестный город, где стала работать в пресс-службе орловской команды.

Жизнь в Орле стала еще одной проверкой чувств пары. Но трудности удалось пережить. В этом году в Красноярске прошел "Матч Звезд" с участием орловцев. Именно там на глазах сотен людей Артем сделал своей любимой предложение, на которое та ответила согласием.


Анастасия Дорохова
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