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18:28, 14 февраля 2024 года

В Орле планируют закупить 72 квартиры для детей-сирот

Вопрос обсудили на заседании комитета по образованию, культуре и соцполитике горсовета.

Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024 году в Орле планируют на четверть увеличить закупку квартир для детей-сирот. Для этого в бюджет заложили значительно больше средств. 

В настоящее время на учете в областном центре состоит 313 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023-м для этой категории город приобрел категории 58 жилых помещений. 

- В конце декабря заключен муниципальный контракт с ООО "Специализированный застройщик "ЖИЛСТРОЙ - Инвест" по приобретению 44 квартир. В настоящее время готовится документация на приобретение еще 28 однокомнатных квартир, - сообщили в пресс-службе орловской мэрии.


Сергей Мерцалов
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