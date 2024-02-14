Главная » Новости



18:28, 14 февраля 2024 года В Орле планируют закупить 72 квартиры для детей-сирот Вопрос обсудили на заседании комитета по образованию, культуре и соцполитике горсовета.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024 году в Орле планируют на четверть увеличить закупку квартир для детей-сирот. Для этого в бюджет заложили значительно больше средств.



В настоящее время на учете в областном центре состоит 313 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023-м для этой категории город приобрел категории 58 жилых помещений.



- В конце декабря заключен муниципальный контракт с ООО "Специализированный застройщик "ЖИЛСТРОЙ - Инвест" по приобретению 44 квартир. В настоящее время готовится документация на приобретение еще 28 однокомнатных квартир, - сообщили в пресс-службе орловской мэрии.





Сергей Мерцалов



