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8:30, 15 февраля 2024 года

Орловские спасатели потушили условный пожар во Дворце культуры железнодорожников

По легенде учений, внутри полыхающего здания оказались два человека.



Орловские спасатели потушили условный пожар во Дворце культуры железнодорожников. По легенде учений, внутри полыхающего здания оказались заблокированы два человека.

Такая тренировка – значимый опыт для пожарных из-за структуры самого здания. Дворец – 1955-го года постройки, выполнен в стиле «сталинский ампир». В нем всего два этажа, но высотой – как многоэтажка.

Еще одна особенность этого учения – взаимодействие всех ведомств: МЧС, медиков и полиции. Первые оперативно приехали на вызов, устранили возгорание и успешно эвакуировали людей из здания. Врачи оказали первую помощь и отвезли пострадавших в больницу. Экипаж ДПС помог спецтехнике оперативно добраться до места ЧП.


Антон Сорокин
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