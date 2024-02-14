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15:24, 14 февраля 2024 года

В Орле автобусы временно заменят троллейбусы

Электротранспорт прекратил работу из-за обледенения контактной сети.

Фото: архив

Орловцы могут воспользоваться муниципальными автобусами вместо троллейбусов. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Орла, троллейбусный маршрут №1 "Автовокзал - Санаторий Лесной" временно заменят дублируется автобусами №5, №16, №21 и на значительной части пути следования автобусами маршрутов №20, №26, №27, №34.

Троллейбусный маршрут №4 "Автовокзал - больница Семашко" от остановки "Автовокзал" до улицы 1-ой Посадской дублируется автобусами всех маршрутов, следующих по улице Комсомольской, а от улицы Приборостроительной - автобусами маршрутов №18, №22, №35.

Троллейбусный маршрут №5 "Санаторий "Лесной" - Наугорское шоссе» дублируется автобусами маршрута №27. От остановки "Санаторий "Лесной" до улицы Герцена - автобусами маршрутов №5, №16, №20, №21, №26, №34, на участке от Наугорского шоссе до Московского шоссе - автобусами маршрутов №47 и №48.

На троллейбусном маршруте №6 на время приостановки движения работают два ЛиАЗа.

Как пояснили специалисты транспортного комитета, очистка контактной сети троллейбуса - длительный и сложный процесс, поэтому работа еще продолжается. 



Сергей Силаев
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