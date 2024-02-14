Орловских бойцов СВО накормят молочными кашами и горячими супами
С такой инициативой выступила жительница Орла Дарья Кузьмина.
Орловчанка Дарья Кузьмина решила накормить участников СВО домашней пищей. Вокруг этой идеи она объединила целый коллектив.
- Нельзя оставаться в стороне. Мы должны своим защитникам, дорогим нашим ребятам, помогать всем миром, - рассказала фасовщица Наталья Костикова.
Для каждого бойца индивидуальная порция супа или каши. Состав смеси уже выверен, а готовится просто и быстро.
Ингредиенты для первых блюд инициатор полевой кухни заготавливает дома. Зелень помидоры и перцы насушила в сезон. Помогают неравнодушные жители, фермеры и организации из разных районов Орловской области. Подробности - в сюжете Татьяны Тимохиной.