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18:59, 14 февраля 2024 года Орловских бойцов СВО накормят молочными кашами и горячими супами С такой инициативой выступила жительница Орла Дарья Кузьмина.







Орловчанка Дарья Кузьмина решила накормить участников СВО домашней пищей. Вокруг этой идеи она объединила целый коллектив.



- Нельзя оставаться в стороне. Мы должны своим защитникам, дорогим нашим ребятам, помогать всем миром, - рассказала фасовщица Наталья Костикова.



Для каждого бойца индивидуальная порция супа или каши. Состав смеси уже выверен, а готовится просто и быстро.



Ингредиенты для первых блюд инициатор полевой кухни заготавливает дома. Зелень помидоры и перцы насушила в сезон. Помогают неравнодушные жители, фермеры и организации из разных районов Орловской области. Подробности - в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина



