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16:30, 14 февраля 2024 года В ГТРК "Орел" прошла жеребьевка по распределению эфирного времени На радио и телевидении будет предоставлено 22 часа.







Во вторник в здании ГТРК "Орел" состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на телеканалах Россия 1, Россия 24 и Радио России Орел по выборам президента Российской Федерации. 22 часа на телевидении и на радио, более 11 часов в прямом эфире.



– Причем более 11 часов исключительно в прямом эфире, и для всех кандидатов, для партий, которые участвуют в агитационном периоде, будут абсолютно равные условия, будем за этим жестко смотреть, все по закону, - отметил директор ГТРК "Орел" Николай Куревин.



Бесплатная агитация начнется с 19 февраля по 14 марта включительно. Жеребьевка состоялась при участии уполномоченных представителей политических партий и доверенных лиц кандидатов и партий.



– Жеребьевка прошла в соответсвии с действующем законодательством, подписан соответствующий протокол который будет размещен в орловской правде и сайте избирательной комиссии Орловской области, - отметила заместитель председателя избирательной комиссии Орловской области Светлана Гонтарь.





Всеволод Трифонов



