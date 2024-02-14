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17:56, 14 февраля 2024 года

В Орловской области стартовала акция "Безопасное жилье"

Она проходит по 12 марта.


В Орловской области стартовала профилактическая акция "Безопасное жилье". Ее цель – привлечение внимания граждан к проблеме обеспечения пожарной безопасности, уменьшение материальных и социальных потерь, проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности.

Акция проходит по 12 марта. Мероприятия охватили каждое муниципальное образование. Особое внимание уделяется проверке жилья одиноких пенсионеров, инвалидов, неблагополучных семей, многодетных семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, лиц, злоупотребляющих алкоголем. В ходе рейдов проверяется содержание электрических и газовых приборов, печного отопления, сообщает региональный информационный портал.


Артем Ежаков
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