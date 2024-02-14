В Орловской области стартовала акция "Безопасное жилье"
Она проходит по 12 марта.
В Орловской области стартовала профилактическая акция "Безопасное жилье". Ее цель – привлечение внимания граждан к проблеме обеспечения пожарной безопасности, уменьшение материальных и социальных потерь, проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности.
Акция проходит по 12 марта. Мероприятия охватили каждое муниципальное образование. Особое внимание уделяется проверке жилья одиноких пенсионеров, инвалидов, неблагополучных семей, многодетных семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, лиц, злоупотребляющих алкоголем. В ходе рейдов проверяется содержание электрических и газовых приборов, печного отопления, сообщает региональный информационный портал.