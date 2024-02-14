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15:30, 14 февраля 2024 года Электросети для межвузовского кампуса построит "Орелоблэнерго" Техническое присоединение запланировано на вторую половину 2024 года.



Фото: Андрей Клычков

"Орелоблэнерго" обеспечит электричеством межвузовский кампус в Орле. Специалисты уже создают проект сетей для технологического присоединения.



Как рассказали в департаменте ЖКХ Орловской области, в планах установка двух трансформаторов и прокладывание кабелей общей протяженностью 3,6 километра. Техническое присоединение запланировано на вторую половину 2024 года.



Объект расположен в Орле на улице Скворцова, 5. Общая площадь составит 205 тысяч квадратных метров. На территории университета появится учебно-лабораторный корпус, общежития на 1,5 тысячи человек, котельная, футбольный стадион с искусственным газоном. Объект введут в эксплуатацию в 2026 году.





Сергей Силаев



