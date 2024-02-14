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17:00, 14 февраля 2024 года

Андрей Клычков побывал с рабочим визитом в Ливенском районе

Глава региона посетил музей поискового отряда "Подвиг", а также оценил ход ремонта блочной котельной в селе Коротыш и работу местного предприятия.



13 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал с рабочим визитом в Ливенском районе.

Глава региона побывал на экскурсии в музее поискового отряда "Подвиг". Он был открыт в 2011-м году, а в 2023-м, победив в областном грантовом конкурсе "Навеки в памяти людской" обновил экспозицию. Теперь здесь есть охолощенное оружие времен Великой Отечественной войны. Также можно увидеть предметы, найденные в ходе "Вахты Памяти", в том числе личные вещи бойцов.

Отряд "Подвиг" за время работы нашел останки 700 бойцов. 150 бойцов были опознаны. В дальнейшей работе поможет новое оборудование – благодаря металлоискателю уже нашли и подняли пятерых бойцов.

Следующим пунктом поездки стало село Коротыш, где ремонтируется блочная котельная. Средства на обновление выделили из регионального инвестиционного и резервного фондов.

Объект мощностью четыре мегаватта будет обслуживать семь многоквартирных домов, детский сад и школу. Заработает котельная с апреля.

Также глава региона посетил местное предприятие, где открыли склады для зерна. Здесь хранится около 35 тысяч тонн продовольствия.


Артем Ежаков
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