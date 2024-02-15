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11:00, 15 февраля 2024 года Пожилая амчанка отдала мошенникам четверть миллиона рублей Злоумышленники использовали схему с якобы попавшим в беду родственником.





В Мценском районе расследуется случай мошенничества в отношении 74-летней пенсионерки. Как рассказали в УМВД России по Орловской области, злоумышленники использовали схему с якобы попавшим в беду родственником.



Женщине позвонила неизвестная, которую потерпевшая приняла за сестру. Мошенница рассказала, что спровоцировала ДТП с пострадавшей, поэтому ей нужны деньги, чтобы не возбуждалось уголовное дело. Затем трубку взял лже-полицейский. Он узнал, сколько денег имеет пенсионерка, а также сказал ей ждать человека, который заберет средства – 270 тысяч рублей.



Женщину держали на связи почти шесть часов, постоянно перезванивая и не давая времени осмыслить ситуацию.





Артем Ежаков



