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12:56, 15 февраля 2024 года Заболеваемость ОРВИ в Орловской области стабилизировалась В больницы обратились почти семь тысяч человек.





С 5 по 11 февраля в Орловской области зарегистрировано 6792 обращения по поводу ОРВИ, гриппа и COVID-19. Эти цифры остались на уровне позапрошлой семидневки. Доля пациентов в возрасте до 14 лет составила 53,8%. Статистику озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.



Что касается коронавируса, то заболеваемость выросла на треть: 323 случая против 237 случаев.



В структуре циркулирующих в регионе вирусов сейчас наблюдается рост доли SARS-CoV-2, снижение активности вирусов гриппа. Также продолжается циркуляция РС-вирусов, вирусов парагриппа, метапневмовирусов, аденовирусов, сезонных коронавирусов.





Артем Ежаков



