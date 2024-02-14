Прокуратура Орловской области нашла нарушения на мусороперерабатывающем заводе "ЭкоПолис"
По результатам проверки внесены представления и назначены штрафы.
Прокуратура Орловской области посетила с проверкой новый мусороперерабатывающий завод "ЭкоПолис". Как сообщили в ведомстве, в результате инспекции выяснилось, что прием, разгрузка и обработка мусора на предприятии велась с нарушением предусмотренной технологии. Транспортировщики ТКО разгружали их на карты полигона без предварительной сортировки.
По факту допущенных нарушений ответственным лицам внесены представления. Гендиректор ООО "ЭкоПолис" оштрафован на общую сумму 33 тысячи рублей.