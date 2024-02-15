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9:00, 15 февраля 2024 года

15 тысяч орловцев решают вопросы ЖКХ через приложение "Госуслуги. Дом"

Мобильный помощник значительно решение ряда бытовых вопросов.


Почти 15 тысяч жителей Орловской области используют мобильное приложение "Госуслуги. Дом". Об этом сообщает региональный информационный портал. Наибольшей популярностью пользуются функции передачи показаний и оплата счетов.

Также через приложение можно оперативно подавать заявки в управляющие организации, следить за их исполнением, а также решать многие другие бытовые вопросы.

Скачать приложение можно через AppStore, Google Play и AppGallery.


Артем Ежаков
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