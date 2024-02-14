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13:00, 14 февраля 2024 года Ушел из жизни известный орловский педиатр Михаил Тараненко Ему было 70 лет.





Известный детский врач Михаил Тараненко скончался в Орле на 71-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Почти полвека он проработал в городской больнице имени Боткина.



Михаила Ивановича уважали за профессионализм и умение найти подход к детям. В педиатрическом отделении больницы Боткина он трудился с 1971 года.



ГТРК "Орел" выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Ивановича Тараненко.





Вести-Орёл



