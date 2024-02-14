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14:00, 14 февраля 2024 года Начальник орловского гидрометцентра рассказал, что ждать от погоды ближайшую неделю Валерий Селихов дал интервью корреспонденту "Вести-Орел".







Начальник орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Селихов побеседовал с корреспондентом "Вести-Орел" Анастасией Тычинской. Селихов рассказал, какие изменения в погоде ожидаются в ближайшее время и как долго орловцам терпеть капризы погоды.



- Расскажите, чего нам ожидать в ближайшую неделю? Как погода будет изменяться и какие сюрпризы нас еще ждут?



- Погода в нашем регионе практически в течение всей недели будет определять антициклон. Который сформировался у побережья Новой Земли, будет поток холодного воздуха. Уже по истечении суток метеорологических мы будем отмечать понижение температуры. Пока несильное – до пяти-девяти градусов, а уже через двое-трое суток температура воздуха может опускаться до восемнадцати градусов, - отмечает Валерий Селихов.



Существенных осадков, по словам руководителя регионального гидрометцентра, не ожидается. Ветер подует со скоростью 3-5 м/с.





Анастасия Тычинская



