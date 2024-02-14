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13:30, 14 февраля 2024 года Уроженец Орловской области, актер Валерий Баринов получил травму из-за гололеда 78-летний артист, поскользнувшись, упал на улице.



Фото: архив "Вести-Орел"

Известный российский актер Валерий Баринов оказался на больничной койке после падения на улице. Травму Валерий Александрович получил 13 февраля.

Актер смог самостоятельно подняться и дойти до театра юного зрителя, однако там его состояние ухудшилось.



Как пишет "Российская газета", коллеги Баринова вызвали скорую помощь. Медики отвезли его в больницу, где диагностировали ушибы грудной клетки и спины. Восстанавливаться легендарный артист будет дома амбулаторно.



Напомним, что Валерий Баринов родился в деревне Жилина Орловской области. Он снялся более чем в 200 художественных фильмах, сыграл около 50 ролей в театре. В ноябре 2023 года ему исполнилось 78 лет.





Сергей Мерцалов



