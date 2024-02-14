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14:30, 14 февраля 2024 года Орловские приставы выдворили за пределы РФ 80 нелегальных мигрантов Это граждане ближнего и дальнего зарубежья.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023 году сотрудники УФССП России по Орловской области выдворили за пределы России 80 нелегальных мигрантов. Иностранцы нарушили правила въезда, либо незаконно работали на территории нашей страны.



Как сообщили в пресс-службе УФССП по Орловской области, в ближайшие пять лет въезд на территорию России выдворенным иностранцам закрыт. В случае, если нелегалы попытаются вернуться в нашу страну, им грозит уже уголовная ответственность.





Сергей Мерцалов



