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10:30, 14 февраля 2024 года Орловцам рассказали, как ходить по льду Рекомендации опубликовал региональный гидрометцентр.





Ледяная корка пока не ушла с орловских дорог. Условия для образования гололедицы сохраняются. В связи с этим орловский гидрометцентр опубликовал правила безопасности при гололедице.



В гололед рекомендуется надевать обувь на низком каблуке с рельефной подошвой из пористого материала, по возможности не ходить рядом со здания и деревьями, с которых может упасть сосулька.



Если вы передвигаетесь с помощью трости, наденьте на нее резиновый колпачок или возьмите лыжную палку с хорошо заточенным металлическим наконечником. Особую осторожность советуют соблюдать при переходе дороги.



Во время движения смотрите под ноги и старайтесь обходить опасные места: лужи, склоны, лестницы. Если скользкое место невозможно обойти, то передвигайтесь небольшими шажками на слегка согнутых ногах, наступать нужно на всю подошву.



Если вы все-таки упали, эксперты советуют попробовать сгруппироваться. Необходимо приземлиться на бок и перекатиться. После падения нельзя спешить подниматься. Нужно понять, нет ли у вас травм и попросить помочь прохожих, если нужно. В случае, когда рядом никого нет, повернитесь на живот, встаньте на четвереньки и затем аккуратно выпрямляйтесь, параллельно держась за какую-то опору. Если появилась резкая боль, двигаться противопоказано. Попросите кого-нибудь вызвать скорую помощь или сделайте это самостоятельно.







Сергей Силаев



