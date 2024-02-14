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11:30, 14 февраля 2024 года

Орловщина наращивает экспорт продукции в Латвию, Китай и Республику Беларусь

За рубеж вывезено 160 партий грузов общим весом более 9,5 тысяч тонн.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская область продолжает поставлять свою продукцию в другие страны. В январе количество экспортных партий увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную часть экспорта составили кормовые добавки растительного происхождения.

Так, в Латвию, Китай и Беларусь отправлено 966 тонн свекловичного жома, 4218 тонн кормовой пшеницы, 3689 тонн шрота рапсового и 728 тонн подсолнечного шрота. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Кроме того, с территории региона в Узбекистан отправили более двух тонн готовой мясной продукции. На каждую партию предоставили полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность ветеринарных грузов.






Сергей Мерцалов
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