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11:00, 14 февраля 2024 года

Андрей Клычков вошел в топ-10 медиарейтинга глав регионов ЦФО

Рейтинг подготовлен "Медиалогией" по итогам января 2024 года.

Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков улучшил свое положение в общефедеральном рейтинге, поднявшись сразу на 18 позиций. Количество сообщений о главе региона составило 4,7 тысяч.

Как отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла", первый месяц нового года запомнится рядом знаковых для Орловщины и ее жителей событий. 

В столице в рамках Международной выставки "Россия" состоялся День Орловской области. Достижения и планы развития региона презентовал губернатор Андрей Клычков.

В январе на Орловщине прошли Международные соревнования по стрельбе из лука. В них участвовали 538 спортсменов, в том числе из Китая и Мексики.

Важные события произошли в сфере здравооохранения. В январе в Орловском онкодиспансере начал работать новый аппарат брахитерапии SagiNova.  Передвижной цифровой флюорограф поступил в горбольницу имени Боткина. Еще 4 новых ФАПа открыли в районах области.

Кроме того, не прекращалась работа по поддержке фронта. Регулярно орловцы направляли гуманитарные грузы и оборудование нашим бойцам в зону СВО, каждый день приближая победу.


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