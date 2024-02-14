Главная » Новости



11:00, 14 февраля 2024 года Андрей Клычков вошел в топ-10 медиарейтинга глав регионов ЦФО Рейтинг подготовлен "Медиалогией" по итогам января 2024 года.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков улучшил свое положение в общефедеральном рейтинге, поднявшись сразу на 18 позиций. Количество сообщений о главе региона составило 4,7 тысяч.



Как отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла", первый месяц нового года запомнится рядом знаковых для Орловщины и ее жителей событий.



В столице в рамках Международной выставки "Россия" состоялся День Орловской области. Достижения и планы развития региона презентовал губернатор Андрей Клычков.



В январе на Орловщине прошли Международные соревнования по стрельбе из лука. В них участвовали 538 спортсменов, в том числе из Китая и Мексики.



Важные события произошли в сфере здравооохранения. В январе в Орловском онкодиспансере начал работать новый аппарат брахитерапии SagiNova. Передвижной цифровой флюорограф поступил в горбольницу имени Боткина. Еще 4 новых ФАПа открыли в районах области.



Кроме того, не прекращалась работа по поддержке фронта. Регулярно орловцы направляли гуманитарные грузы и оборудование нашим бойцам в зону СВО, каждый день приближая победу.





Вести-Орёл



