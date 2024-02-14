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9:31, 14 февраля 2024 года

Саперам в зоне СВО доставили посылку из Орловской области

Гуманитарный груз получили бойцы в районе Кременной.

Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева

Орловцы продолжают помогать военным, которые сражаются на передовой. В этот раз посылку вручили саперам. Ребята работают по всей линии фронта.

- По просьбам бойцов закупили для них три металлоискателя, два прибора ночного видения, маскировочные сети, защитную сетку и маскхалаты. Это реальная помощь в выполнении боевых задач, - написал в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Кроме того, нашим землякам передали стройматериалы, инструменты, дизельный генератор, газ в баллончиках, средства гигиены, влажные салфетки и продукты питания. Также привезли теплую одежду: термобелье, резиновые сапоги, зимние берцы, армейские одеяла, нательное белье, футболки, шапки, толстовки.

Груз на фронт доставили руководитель Департамента спорта Алексей Берестов, директор центрального стадиона имени Ленина Александр Родин и руководитель Контрольно-счетной палаты Константин Паршин.


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