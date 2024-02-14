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8:30, 14 февраля 2024 года

В Орловской области отремонтируют и построят более 14 километров сетей водоснабжения

Качество обслуживания повысится в Колпнянском, Мценском, Троснянском районах и городе Ливны.

Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024 на Орловщине продолжатся работы по обновлению и развитию коммунальной инфраструктуры. Благодаря этому удастся повысить надежность и качество предоставляемых услуг в жилищно-коммунальной сфере жителям Колпнянского, Мценского, Троснянского районов и города Ливны.

Как отмечает портал Орловской области, в 2023 году особое внимание уделили модернизации систем водоснабжения на селе. Капитально отремонтировано 12 объектов водоснабжения и 10 объектов теплоснабжения. Заменено более 16 километров сетей коммунальной инфраструктуры в Колпнянском, Мценском, Кромском районах и городе Орле.


Сергей Мерцалов
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