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8:30, 14 февраля 2024 года В Орловской области отремонтируют и построят более 14 километров сетей водоснабжения Качество обслуживания повысится в Колпнянском, Мценском, Троснянском районах и городе Ливны.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024 на Орловщине продолжатся работы по обновлению и развитию коммунальной инфраструктуры. Благодаря этому удастся повысить надежность и качество предоставляемых услуг в жилищно-коммунальной сфере жителям Колпнянского, Мценского, Троснянского районов и города Ливны.



Как отмечает портал Орловской области, в 2023 году особое внимание уделили модернизации систем водоснабжения на селе. Капитально отремонтировано 12 объектов водоснабжения и 10 объектов теплоснабжения. Заменено более 16 километров сетей коммунальной инфраструктуры в Колпнянском, Мценском, Кромском районах и городе Орле.





Сергей Мерцалов



