среда 14.02.2024 01:21:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

21:00, 13 февраля 2024 года

В Орле продолжают работу вещевые рынки

Почему горожане до сих пор предпочитают их гипермаркетам, выясняла корреспондент Александра Бахтина.



Нулевые, десятые - это то время, когда рынок был местом, где можно купить все и сразу и по доступной цене. Сейчас ситуация изменилась. Первым коррективы внес ковид и карантинные меры, после в торговую монополию вошли маркетплейсы. Тем не менее, орловцы по-прежнему ходят на рынок за покупками.

Ассортимент продукции здесь большой: одежда, фрукты, овощи и даже народный промысел. Попадая на ярмарку, оказываешься в другом мире, где еще авоську не сменили на тележку в супермаркете. А чтобы рынок пережил второю волну популярности, орловцы предлагают разнообразить его еще большим выбором товаров.

Сейчас в регионе по выходным и будням активно работают 64 ярмарки. Всего торговля приносит области в год 190 миллиардов рублей. Пять из них - принесли ярмарки.


Александра Бахтина
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.