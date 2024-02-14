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21:00, 13 февраля 2024 года В Орле продолжают работу вещевые рынки Почему горожане до сих пор предпочитают их гипермаркетам, выясняла корреспондент Александра Бахтина.







Нулевые, десятые - это то время, когда рынок был местом, где можно купить все и сразу и по доступной цене. Сейчас ситуация изменилась. Первым коррективы внес ковид и карантинные меры, после в торговую монополию вошли маркетплейсы. Тем не менее, орловцы по-прежнему ходят на рынок за покупками.



Ассортимент продукции здесь большой: одежда, фрукты, овощи и даже народный промысел. Попадая на ярмарку, оказываешься в другом мире, где еще авоську не сменили на тележку в супермаркете. А чтобы рынок пережил второю волну популярности, орловцы предлагают разнообразить его еще большим выбором товаров.



Сейчас в регионе по выходным и будням активно работают 64 ярмарки. Всего торговля приносит области в год 190 миллиардов рублей. Пять из них - принесли ярмарки.





Александра Бахтина



