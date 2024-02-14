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20:30, 13 февраля 2024 года

На федеральных трассах Орловщины устраняют последствия ледяного дождя

13 февраля на уборку вышли 77 специализированных дорожных машин.

Фото: архив "Вести-Орел"

Подрядные организации, задействованные в зимнем содержании сети федеральных автодорог, продолжают нести круглосуточное дежурство. Техника очищает проезжую часть от снега и обрабатывает противогололедным составом. Всего израсходовано 456 тонн пескосоляной смеси и чистых хлоридов.

- В настоящий момент движение по федеральным трассам М-2 "Крым", Р-119 Орел-Тамбов, Р-92 Калуга-Орел, А-142 Тросна-Калиновка обеспечено в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

ФКУ Упрдор Москва-Харьков призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники. В случае нештатных ситуаций на трассе необходимо звонить в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва-Харьков по телефону: 8 (4862) 75-07-69.


Сергей Мерцалов
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