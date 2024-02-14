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8:00, 14 февраля 2024 года В Орле прошел финал чемпионата УМВД по мини-футболу В соревнованиях участвовали 33 команды из различных подразделений орловской полиции.



Фото: УМВД России по Орловской области

В УМВД России по Орловской области состоялся чемпионат по мини-футболу. Соревнования проводились в трех группах. В первую вошли строевые и территориальные подразделения городского УМВД. Во второй группе сражались представители районных отделов полиции. В третьей - команды аппарата УМВД России по Орловской области.



Победителей и призеров определили в каждой группе. Так, среди строевых подразделений первое место заняла команда отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Орлу. Во второй - победила команда Межмуниципального отдела МВД России "Ливенский". А среди подразделений аппарата УМВД золото завоевала команда Информационного центра.





Участников чемпионата поздравил начальник Управления по работе с личным составом УМВД полковник полиции Юрий Гарашко. Он пожелал им дальнейших спортивных и профессиональных успехов. Победителям и призерам вручили кубки, почетные грамоты и ценные подарки, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.





Сергей Мерцалов



