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7:30, 14 февраля 2024 года Орловцы предпочитают покупать жилье в ипотеку на вторичном рынке Средняя сумма ипотеки в регионе по итогам 2023 года составила 3,2 миллиона рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцы покупают жилье в ипотеку на вторичном рынке в два раза чаще, чем в новостройках. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональным отделением Банка России.



Так, для покупки жилья в новостройках в 2023 году орловцы взяли 2646 ипотечных кредитов на 11,7 миллиарда рублей. На вторичном рынке таких кредитов было оформлено 5720 на общую сумму 15 миллиардов рублей.



Всего в минувшем году жители региона оформили 8366 ипотечных кредитов на сумму более 26 миллиардов рублей. Это на 46% больше, чем годом ранее, уточнили в орловском отделении Банка РФ.





Сергей Мерцалов



