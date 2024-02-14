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20:00, 13 февраля 2024 года

Специалисты больницы Боткина Орла используют новое оборудование

Его приобрели в 2023 году.



Новый 2024 год орловская больница Боткина встретила обновленной. С помощью средств национального проекта "Здравоохранение", регионального бюджета и других источников были приобретены лабораторная, диагностическая, хирургическая и другие службы стационара.

Программа "Модернизации первичного звена" продлена и на текущий год. За средства нацпроекта в больницу Боткина уже поступил высококлассный аппарат УЗИ и новый стационарный флюорограф. Ренгенаппарт современный, цифровой, российского производства.

Благодаря цифровизации мы имеем полную автоматизацию процесса исследований и выбора параметров работы, автоматическую калибровку и самодиагностику аппарата. Рентгенаппарат обладает большой пропускной способностью и имеет низкую дозу облучения для пациентов, - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики поликлиники больницы имени Боткина города Орла Наталья Бабенкова.

К работе готов и передвижной флюорограф. Графики выездов в районы Орловской области утвердят в ближайшее время. Также завершено формирование централизованной бактериологической лаборатории, которая обслуживает все стационары региона.


Елена Литинская
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