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20:00, 13 февраля 2024 года Специалисты больницы Боткина Орла используют новое оборудование Его приобрели в 2023 году.







Новый 2024 год орловская больница Боткина встретила обновленной. С помощью средств национального проекта "Здравоохранение", регионального бюджета и других источников были приобретены лабораторная, диагностическая, хирургическая и другие службы стационара.



Программа "Модернизации первичного звена" продлена и на текущий год. За средства нацпроекта в больницу Боткина уже поступил высококлассный аппарат УЗИ и новый стационарный флюорограф. Ренгенаппарт современный, цифровой, российского производства.



– Благодаря цифровизации мы имеем полную автоматизацию процесса исследований и выбора параметров работы, автоматическую калибровку и самодиагностику аппарата. Рентгенаппарат обладает большой пропускной способностью и имеет низкую дозу облучения для пациентов, - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики поликлиники больницы имени Боткина города Орла Наталья Бабенкова.



К работе готов и передвижной флюорограф. Графики выездов в районы Орловской области утвердят в ближайшее время. Также завершено формирование централизованной бактериологической лаборатории, которая обслуживает все стационары региона.





Елена Литинская



