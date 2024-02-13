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19:30, 13 февраля 2024 года От неолита до 19 века: в Орле открылась выставка древностей Экспозиция работает в областном краеведческом музее.







В орловском краеведческом музее в рамках проекта "Орловский край - территория древностей" представили предметы старины. На выставке можно увидеть монеты, уникальную пищаль, кожаную обувь 18-19 веков и еще множество самых разных вещей. Находки собирали на территории области и в центре Орла в течение 23 лет участники Сейминско-Суджинской экспедиции археологии РАН.



Одним из самых ценных экспонатов стала пищаль, изготовленная в первой половине 17 века. Ее нашли на территории парка "Орловская крепость" (Стрелка Оки и Орлика). По данным исследователей, железное артиллерийское орудие относится к категории кованых фальконетов. Такие находки крайне редки.



Огромный интерес и отдельная тема - это антропология. Шестьдесят погребений разного времени обнаружили в Орловской области, а найденные останки благодаря современным технологиям позволили восстановить внешность людей, живших более 400 лет назад.



Экспозиция ориентирована на широкий круг зрителей, которые найдут здесь для себя немало уникальных и по-настоящему и удивительных вещей.











Эва Стасюлевич



