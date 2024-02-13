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19:00, 13 февраля 2024 года В Орле прошел турнир по робофутболу В необычном состязании поучаствовали школьники.







В робофутболе за победу борются роботы-конструкторы, которых собирают сами дети. Помимо сборки машину необходимо правильно запрограммировать. В футбольной команде два человека, на матч дается две минуты.



– Робофутбол оказался очень интересным. Впервые мы его использовали на "Технофесте". Он очень понравился ребятам, мы решили его включить в региональный конкурс "Роботех". - рассказал педагог-организатор детского технопака "Кванториум" Евгений Овсянкин.



Участие в соревнованиях приняли не только юные орловцы, но и орловчанки.











Анастасия Дорохова



