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10:10, 12 февраля 2024 года

Орловский социальный кластер передал семьям мобилизованных три тысячи коробок поддержки

Такую работу провели в 2023 году.



Попечитель фонда поддержки семейно-ориентированных инициатив "Орловский социальный кластер" Валерия Клычкова в беседе с корреспондентом "Вести-Орел" обсудили итоги работы Орловского социального кластера в 2023 году и планы на 2024 год.

В 2023 году Орловский социальный кластер сформировал более трех тысяч "коробок поддержки" и их передал их через кураторов семьям мобилизованных ребят.

Фонд оказывает такую поддержку. Это продуктовые наборы, в них продукты орловских производителей: наша орловская гречка, мука, масло, печенье к чаю, сахар, мармелад, зефир, чай, зеленый горошек, сгущенка, - рассказала попечитель фонда поддержки семейно-ориентированных инициатив "Орловский социальный кластер" Валерия Клычкова.

Действует и программа "Сохрани женское здоровье". В женских консультациях орловчанкам предложены специальные наборы, с помощью которых можно привести себя в порядок перед посещением врача.

Во всех женских консультациях предложены женщинам пакеты, благодаря которому женщина может привести себя в порядок перед посещением врача: носки, салфетки для интимной гигиены, пеленка и календарь, где орловчанки могут отметить следующую дату посещения врача. Мы этой программой хотим привлечь внимание именно к женскому здоровью. Женщина заботится о всех членах семьи, и к сожалению, о себе в самую последнюю очередь. Поэтому мы призываем всех женщин обратить внимание на свое здоровье, - отметила Валерия Клычкова.

В рамках программы "дом НКО" в 2024 году откроется серия образовательных мероприятий "Бренды добра", направленных на формирование имиджа региональных некоммерческих организаций.

В формате воркшопов представители НКО сформулируют для себя понятную стратегию собственного бренда, создадим инструменты продвижения к ежедневной деятельности, - поделилась попечитель фонда поддержки семейно-ориентированных инициатив "Орловский социальный кластер " Валерия Клычкова.

В 2024 году планируется в третий раз провести благотворительный забег "Поберегу".

Мы планируем в 2024 году благотворительный забег "ПоБерегу". Как только завершим с площадкой, место которой мы вместе выберем, как и в прошлом году. Как только мы ее построим, сразу же анонсируем дату, - анонсировала забег Валерия Клычкова.


Екатерина Габова
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