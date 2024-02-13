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11:51, 13 февраля 2024 года Орловский музей поискового отряда "Подвиг" пополнился экспонатами Выставку посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал на экскурсии в музее поискового отряда "Подвиг". Он был открыт в 2011-м году, а в 2023-м, победив в областном грантовом конкурсе "Навеки в памяти людской" обновил экспозицию.





В музее теперь находится охолощенное оружие времен Великой Отечественной войны. Оно 80 лет пролежало на складе тульского оружейного завода. Также в экспозиции находятся предметы, найденные в ходе "Вахты Памяти", в том числе личные вещи бойцов.



Отряд "Подвиг" за время работы нашел останки 700 бойцов. 150 бойцов были опознаны. В дальнейшей работе поможет новое оборудование – благодаря металлоискателю уже нашли и подняли пятерых бойцов.





Артем Ежаков



