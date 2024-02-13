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17:30, 13 февраля 2024 года На Орловщине приставы приостановили 4,5 тысячи исполнительных производств по участникам СВО Взыскание долгов в таких случаях не применяется.





В Орловской области приостановлено более 4,5 тысячи исполнительных производств в отношении граждан, участвующих в специальной военной операции. Об этом рассказали в управлении ФССП по региону. Данная мера в том числе распространяется на мобилизованных и добровольцев.



Исключение составляют алиментные обязательства и обязательства по возмещению вреда в связи со смертью кормильца.



Чтобы воспользоваться паузой во взыскании долгов, заключивший контракт должен направить ходатайство в подразделение судебных приставов по месту ведения исполнительного производства.





Артем Ежаков



